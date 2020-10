Carabinieri Poggio Mirteto, il comandante Pietro Ronci promosso tenente colonnello

05 ottobre 2020 a

Promosso tenente colonnello Pietro Ronci, comandante della Compagnia carabinieri di Poggio Mirteto.

L’ufficiale, 51nne, originario di Roma, sposato, laureato in Giurisprudenza, è giunto in Sabina nel settembre 2019 ed ha indossato i nuovi gradi da pochi giorni.

Questa la sua carriera: Si è arruolato nel 1990 e nel 2002 ha frequentato il 40° corso applicativo presso la scuola ufficiali carabinieri di Roma. Nel corso della sua carriera ha ricoperto importanti incarichi, soprattutto di natura operativa, tra i quali comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pavia (2002-2008), comandante della Prima Sezione del Nucleo Investigativo di Bologna (2008-2015), addetto alla 1^ Sezione (2015-2018) e Comandante della 3^ Sezione (2018-2019) presso il III Reparto del Ros di Roma.

Nel 2001 ha conseguito il brevetto di “Abilitazione al lancio con paracadute”, nel 2011 ha frequentato il Corso Analisi Criminale presso la Scuola di Perfezionamento delle FF.PP. di Roma e nel 2012 quello per “Responsabile di Unità specializzate Antidroga”. Nei giorni scorsi ha ricevuto gli auguri da parte di tutti gli Ufficiali della provincia e dei militari della Compagnia di Poggio Mirteto.

