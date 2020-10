05 ottobre 2020 a

Incendio, casa in fiamme a Poggio Moiano. Anziana ricoverata in ospedale

L'allarme è scattato in via Garibaldi dove, per cause in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio all’interno di un’abitazione abitato da un residente del luogo insieme alla sua anziana madre. Le fiamme sono arrivate anche all’appartamento sottostante.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Poggio Moiano ed vigili del fuoco di Rieti che dopo alcune ore riuscivano a domare le fiamme. In attesa delle verifiche tecniche per stabilire l’entità dei danni e la stabilità della struttura, veniva disposta l’evacuazione dei due appartamenti.

L’anziana donna occupante l’appartamento da dove si sono propagate le fiamme, è stata ricoverata per accertamenti, a solo scopo precauzionale, presso l’ospedale di Rieti, ma non è in pericolo.



