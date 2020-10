Coronavirus, studentessa positiva: sanificazione per l'istituto Elena principessa di Napoli

Luigi Spaghetti 05 ottobre 2020 a

a

a

Un nuovo caso di Covid nelle scuole del Reatino è stato registrato nella giornata di domenica 4 ottobre Una studentessa dell’istituto Elena principessa di Napoli di Rieti, infatti, è risultata positiva al test Covid. A comunicarlo ufficialmente, dopo che le prime voci cominciavano a diffondersi sui social, è stata la direzione aziendale della Asl sottolineando come su indicazione della stessa azienda sanitaria reatina “la studentessa è stata posta in isolamento domiciliare. Contemporaneamente la Asl ha attivato immediatamente la procedura di prevenzione e contenimento, con le misure previste dalle circolari ministeriali e regionali e ha posto in isolamento domiciliare anche l’intera classe e i docenti che avevano avuto contatti con la studentessa nei giorni procedenti, poiché identificati come contatti potenzialmente più vicini all’unico caso al momento positivo presso l’istituto scolastico di piazza Mazzini”. La dirigente scolastica, su indicazione della stessa azienda sanitaria locale, provvederà ora “ad avviare tutte le operazioni necessarie per la sanificazione straordinaria dei locali dell’istituto scolastico”.

