Coronavirus, il sindaco di Toffia in quarantena Danilo Pezzotti. Ha avuto contatti con un positivo

Il primo cittadino di Toffia, Danilo Pezzotti, si trova in isolamento fiduciario per essere entrato in contatto lo scorso giovedì con una persona risultata positiva al Covid-19. A comunicarlo è stato lo stesso sindaco attraverso i social rassicurando la sua comunità: “La persona non è di Toffia, e l'ho incontrata a Roma per lavoro”; persona che, peraltro, precisa lo stesso Pezzotti risulta asintomatica”

Inoltre, il sindaco di Toffia, per non alimentare false illazioni, ha tenuto ad evidenziare che, “nel momento in cui ho incontrato questa persona ero dotato di tutti gli opportuni dispositivi di protezione e ho osservato tutti gli accorgimenti per mantenere le distanze di sicurezza. Per senso di responsabilità e civico, come pure per evitare allarmismo ho voluto avvertire tutti. Continuerò a svolgere le mie funzioni da casa e seguirò le indicazioni del medico”.

