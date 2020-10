Fara Sabina, Articolo 1 su sconfitta di Mazzeo: "Pagata l'ostilità dei consiglieri uscenti del centrosinistra"

Paolo Giomi 05 ottobre 2020 a

Tutti con Mazzeo. Appassionatamente. Come fossero un niente i quasi 900 voti di scarto del candidato sindaco di Fara Merita rispetto alla lista vincente di Roberta Cuneo, eletta sindaco. E’ questo, in sintesi, il messaggio del coordinamento di Fara Sabina di Articolo 1, che riunitosi assieme ai vertici provinciale e regionale del partito per analizzare, tra gli altri punti, l’esito del voto ha giudicato “straordinario” l’impegno profuso dal candidato sindaco, sconfitto per la seconda volta negli ultimi 9 anni, e “importante” il risultato raggiunto dalla lista, ovvero quello di arrivare seconda con appena una manciata di voti in più del candidato sindaco di 4 anni fa, Carmelo Tulumello, che fu addirittura quasi doppiato dalla destra unita. I dirigenti del partito mostrano poi estrema soddisfazione per il risultato personale raggiunto dall’unica candidata tesserata in Articolo 1, Mabel Moretti, prima dei non eletti con 239 preferenze. Un successone, insomma, derubricato ad insuccesso solo per “il comportamento dei consiglieri uscenti di centrosinistra, a dir poco ostile se non addirittura, palesemente favorevole alla lista di centrodestra, alla fine vincente”. Non solo. A rovinare la “festa” di quelli di Articolo 1 ci si è messo anche il Ponte, considerato l’unico vero responsabile del mancato accordo con Fara Merita. Insomma tra i protagonisti coinvolti nell’ennesima debacle elettorale nessuno si è messo minimamente in discussione. Anzi il neosegretario di Articolo 1, Alberto Manzini ribadisce il sostegno al consigliere d’opposizione Mazzeo e al suo gruppo.

