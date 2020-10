Coronavirus, a Rieti positiva studentessa dell'istituto Elena Principessa di Napoli. Classe in quarantena

04 ottobre 2020 a

Coronavirus, a Rieti positiva studentessa dell'istituto Elena Principessa di Napoli

La direzione aziendale della Asl di Rieti comunica la positività di una studentessa dell’Istituto Elena Principessa di Napoli di Rieti.

La studentessa è stata posta in isolamento domiciliare. La Asl di Rieti ha attivato immediatamente la procedura di prevenzione e contenimento, con le misure previste dalle circolari ministeriali e regionali e ha posto in isolamento domiciliare anche l’intera classe e i docenti che avevano avuto contatti con la studente nei giorni procedenti, poiché identificati come contatti potenzialmente più vicini all’unico caso al momento positivo presso l’Istituto scolastico.



Si indicazione della Asl di Rieti, nelle prossime ore il Direttore didattico procederà alla sanificazione straordinaria dei locali dell’Istituto scolastico.



