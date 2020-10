Reddito di cittadinanza, sono 7.000 i reatini che lo percepiscono. Lavori utili solo in 4 comuni

04 ottobre 2020 a

Sono circa 7.000 i cittadini della Provincia di Rieti che percepiscono il Reddito di cittadinanza con un importo medio mensile che si aggira intorno ai 530 euro. I dati arrivano dal gruppo in consiglio regionale del Movimento 5 Stelle. “Ad oggi solo i Comuni di Borbona, Collevecchio, Configni e Tarano hanno attivato i progetti di utilità collettiva con i quali ci sarà la possibilità di utilizzare i percettori del reddito di cittadinanza in lavori per la collettività e ci auguriamo che anche gli altri comuni, purtroppo sottoposti ad ostacoli di varia natura, burocratici e non, possano superare i ritardi dei centri dell’impiego e attivare convenzioni per le diverse attività, che vanno dalla manutenzione del verde e degli spazi comuni agli impegni a favore degli anziani, dalla tutela del territorio ad interventi nelle biblioteche. Così il Reddito diventa una risorsa per tutta la collettività, oltre per chi ne beneficia”.

