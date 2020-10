Lucia Azzolina, piove dentro la scuola di Fiano Romano appena inaugurata dal ministro dell'istruzione

Paolo Giomi 04 ottobre 2020 a

a

a

Appena inaugurata e già allagata, nonostante il massiccio intervento di riqualificazione da 2 milioni e 250mila euro. Non c’è pace per il rinnovato edificio della scuola “Edmondo De Amicis” di Fiano Romano, situata in via Giustiniani. La scuola, inaugurata appena lo scorso 5 settembre, alla presenza del Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, è stata nuovamente chiusa per cause di forza maggiore. Rappresentate, incredibile ma vero, da allagamenti ed infiltrazioni, che hanno interessato diverse aule del plesso.

Chiusa fino a data da destinarsi, quella scuola già oggetto di infuocate polemiche per la posticipazione alla riapertura del 21 settembre fissata dal sindaco, Ottorino Ferilli. Come è ormai noto, la dirigente scolastica Loredana Cascelli, andata in accesa polemica sia con l’amministrazione comunale, sia con il comitato dei genitori degli alunni iscritti, ha deciso d’imperio di riaprire 3 giorni dopo, ovvero il 24 settembre. E ora, ancora una volta, i cancelli della “De Amicis” si chiudono di nuovo. A segnalare l’allagamento ai tecnici del Comune sono stati i genitori degli alunni, che hanno notato subito infiltrazioni su muri e porzioni di soffitto dell’edificio. Poi gli allagamenti, provocati, verosimilmente, dai violenti rovesci dei giorni scorsi, o forse da un malfunzionamento dell’impianto idrico dell’edificio. Fatto sta che ora la scuola è di nuovo inutilizzabile, in attesa che i delegati dell’ufficio tecnico del Comune facciano una prima ricognizione per stabilire l’entità dei danni, e soprattutto le tempistiche per il ritorno alla normalità di una scuola che, in teoria, avrebbe dovuto rappresentare il fiore all’occhiello del territorio, visti gli importanti interventi effettuati sulla struttura.

