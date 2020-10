Elisa Sartarelli 04 ottobre 2020 a

Montopoli di Sabina, i cittadini ripuliscono l'oasi di Granica a due passi dal fiume Farfa

“Togliere lo schifo, riscoprire la bellezza". Questo l'intento dell'iniziativa del Comune di Montopoli di Sabina, andata in scena nei giorni scorsi in località Granica.

"Mattinata faticosa - commenta il sindaco Andrea Fiori - per gli occhi, costretti a guardare e riconoscere squallore fra i cespugli, e per le braccia, intente a strappare dai rovi e a sollevare sacchi laceri e schifosamente ripieni di qualsiasi cosa. E ancora copertoni e televisori, wc e tappetini della macchina, bottiglie di birra in quantità industriali. A pochi passi dal fiume Farfa". Tanti i cittadini che hanno partecipato per migliorare l'ambiente, nonostante l'incertezza delle previsioni meteo e il ritardo nell'informazione.

“La mattinata è stata piacevole e stimolante - dice il primo cittadino - grazie all'entusiasmo e alla grinta dei volontari e delle volontarie presenti, al guardiaparco e al direttore della riserva, agli operai comunali e al responsabile della Gea. È chiaro che quello che abbiamo fatto oggi e che rifaremo non basta. È chiaro che bisogna immaginare un futuro avvincente per il Farfa, con una visione netta e organizzata, programmata con gli altri comuni, con la Riserva Tevere-Farfa, con le associazioni, i volontari e i cittadini. È da qui che dobbiamo ripartire, - conclude Fiori - rimboccandoci le maniche e condividendo gli obiettivi che di volta in volta ci porremo come comunità"....

