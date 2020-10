Poggio Mirteto, messaggio di Don Mauro Guida: "Solo uniti possiamo uscire dall'emergenza Covid"

Elisa Sartarelli 03 ottobre 2020 a

Il 4 ottobre doveva segnare l'inizio delle attività parrocchiali a Poggio Mirteto ma il Covid ha stravolto tutti i piani. Don Mauro Guida, parroco di Poggio Mirteto, manda a riguardo un messaggio ai parrocchiani. "Siamo ancora dentro l’emergenza sanitaria. - dice il parroco - È più che mai necessario l’impegno di tutti. Non posso evitare di elogiare e ringraziare tutti coloro che si sono spesi e si stanno spendendo per il prossimo: dall’amministrazione comunale e le scuole ai singoli cittadini e volontari. Mentre non posso fare a meno di puntare il dito verso chi consapevolmente ignora quotidianamente le comuni norme anti-covid: chi lo fa commette un crimine verso sé stesso, verso la sua famiglia e verso l’intera città. Solo se ognuno fa la sua parte, ne potremo uscire. Nella parrocchia permettetemi di ringraziare le tante persone che si stanno dando da fare per riprendere nel migliore dei modi possibili le varie attività; è inevitabile che il tutto sia più rallentato del solito, e che l’inizio sia leggermente posticipato rispetto al consueto".

Il ringraziamento del parroco va anche ai volontari della Caritas e a coloro che garantiscono le celebrazioni delle messe in osservanza ai decreti ministeriali. Un particolare grazie è per gli anziani, quasi gli unici a partecipare alla messa domenicale.

"In questo mese di ottobre - continua Don Mauro Guida - cercheremo di concludere la preparazione dei tanti cammini dei gruppi, in modo che nessuno resti escluso. Il cammino diocesano ci porta quest’anno a insistere sulla preghiera. Per tutti resta l’invito alla Lectio Divina e Adorazione mensile che riprenderemo quanto prima (primo appuntamento il 19 ottobre); è quello il momento che come comunità cristiana ci raduna insieme e ci dà la garanzia di camminare guidati da Gesù. Inoltre, la diocesi offre ogni settimana un piccolo sussidio per la preghiera domenicale che si può usare in famiglia; cercheremo il modo migliore per diffonderlo. Come sempre la nostra priorità restano i giovani. Non ci perdiamo di coraggio - conclude - e se conserviamo l’unità e l’armonia, allora insieme andremo avanti; lo scopo del gioco della vita non è arrivare primi, ma arrivare insieme, aspettando chi resta indietro".



