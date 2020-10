Uomini e donne, diretta Instagram di Jessica Antonini: "Troppe cattiverie su me e Davide" | VIDEO

03 ottobre 2020 a

Uomini e donne, diretta Instagram di Jessica Antonini: "Troppe cattiverie su me e Davide".

Jessica Antonini, la tronista di Stimigliano che ha deciso di abbandonare il programma di Maria De Filippi dopo aver scelto di iniziare una storia con il corteggiatore Davide Lorussso risponde agli attacchi che nelle ultime ore sono stati rivolti alla coppia. Dopo la scelta lampo sul web e sui social sono circolate diverse voci. Da chi giura che i due già si conoscevano prima del programma a chi sostiene che stanno facendo tutto per finta. "Sono a Como per lavoro. Tra qualche giorno scenderò a Roma per stare con Jessica. Non è vero che ci siamo lasciati", ha assicurato il corteggiatore che ha dovuto difendersi anche dall'accusa di avere un'altra fidanzata. Una ragazza in particolare ha diffuso dei messaggi vocali che le sono stati inviati da Davide. "Nessun problema, li ho fatti sentire a Jessica. E'successo tutto prima del programma".

L'ormai ex tronista ha risposto con una diretta su Instagram: "Troppe notizie false. State tranquilli perché la nascita di una coppia deve dare così fastidio?", ha detto la ragazza che si è schierata dalla parte di Davide. "Non ha illuso nessuno". ""Mi avete detto che sono coatta. Ma potete solo rosicà", ha concluso promettendo che presto farà una diretta insieme a Davide.

