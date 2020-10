03 ottobre 2020 a

Coronavirus, rientra l'emergenza all'alberghiero di Rieti. Negativi i tamponi.

A comunicarlo è stata la dirigenza dell'istituto Costaggini con una circolare pubblicata nella serata del 2 ottobre. "In considerazione degli esiti negativi dei tamponi molecolari per ricerca Covid-19 effettuati dalla Asl di Rieti, dipartimento prevenzione, tutte le attività di questo Istituto riprenderanno regolarmente a far data da domenica 4 ottobre, non essendo più necessarie le prescrizioni di chiusura cautelativa".

Insomma gli esami hanno dato esito negativo. "Si raccomanda il massimo rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni della Regione Lazio che pone l’obbligo dell’uso della mascherina anche all’aperto", si conclude la circolare.

