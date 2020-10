Parcheggi a pagamento nella stazione di Passo Corese, incontro tra i comuni di Fara e Montelibretti

Paolo Giomi 03 ottobre 2020 a

Il cambio di passo si è visto, e subito. Non solo sulle prime attività amministrative da svolgere – composizione della giunta e gestione emergenza scolastica -, ma anche su una delle questioni che più di tutte tiene banco e cioè l’imminente realizzazione di un’area di sosta a pagamento nel parcheggio della stazione ferroviaria di Passo Corese da parte del Comune di Montelibretti, giuridicamente titolare della stragrande maggioranza delle pertinenze del principale interscambio gomma-rotaia di tutto il territorio sabino. Non appena resa nota la pubblicazione del bando emanato dal Municipio della Sabina romana da parte del Corriere di Rieti, il neosindaco Roberta Cuneo ha immediatamente aperto un canale comunicativo istituzionale con il collega Luca Branciani, calendarizzando un incontro tra i due enti già per la prossima settimana. Un dato che, da solo, rappresenta già un chiaro segnale di discontinuità rispetto al passato, quando la precedente amministrazione targata Davide Basilicata, che aveva in Marco Marinangeli il referente sui trasporti, è rimasta a guardare di fronte al piano di sdemanializzazione dell’area portato avanti dal Comune di Montelibretti, e a tutte le altre iniziative avviate in quell’area, che seppure di “proprietà” di un altro ente, insistono, di fatto, sul territorio coresino, e quindi farense. “Questa è l’ennesima dimostrazione di come il nostro Comune sia rimasto un po’ a guardare di fronte ad alcune situazioni nelle quali si sarebbero dovuti porre in essere, forse, tavoli politici con i nostri territori confinanti – dichiara il sindaco Cuneo – dal canto nostro, vista l’importanza della questione, abbiamo chiesto subito un incontro al sindaco di Montelibretti (Luca Branciani, ndr), per cercare di avviare, nei limiti di quanto possibile, una serie di trattative per capire innanzitutto il ruolo di Fara Sabina, e i margini di intervento che si potrebbero mettere in campo in favore dei nostri pendolari”. Tavolo che, negli ultimi anni, per ammissione dello stesso governo di Montelibretti, è sempre mancato. E che per questo, ora, rischia di arrivare troppo tardi, essendo il progetto del parcheggio vigilato in fase avanzata, con un bando pubblicato e con una realizzazione quasi certa. Da qui la volontà di valutare eventuali collaborazioni inter-amministrative, ad esempio, su gestione e mantenimento dell’area, ricevendo in cambio, lato Fara Sabina, scontistiche e pacchetti agevolati per i pendolari residenti. Il Comune di Montelibretti, per voce del sindaco, si è detto da subito disponibile a qualsiasi tipo di confronto.

