02 ottobre 2020 a

a

a

Incidente, frontale sulla Salaria a Caporio. Due feriti

I vigili del fuoco di Rieti della sede centrale sono intervenuti oggi pomeriggio, 2 ottobre, alle ore 15.17, nel Comune di Cittaducale, nel tratto stradale della consolare Salaria in località Caporio, a causa di un incidente stradale tra due autovetture. Giunti in posto insieme ai sanitari del 118 e ai carabinieri della locale stazione, i pompieri hanno messo in sicurezza le autovetture mentre i sanitari si dedicavano alle cure dei feriti e le forze dell'ordine ai canonici rilievi del caso. I feriti, da quello che si è appreso, sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo de' Lellis di Rieti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.