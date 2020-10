02 ottobre 2020 a

a

a

Coronavirus, 10 nuovi casi a Rieti. Altri due contagiati nella Rsa Cirene di Torri

E' stato diramato il bollettino sanitario della Asl di Rieti del 2 ottobre relativo all'emergenza coronavirus. Nelle ultime 24 ore si registrano 10 nuovi casi: si tratta di una donna di 68 anni, un uomo di 67, un uomo di 20, una donna di 61, un uomo di 21, di Rieti, cluster già noti e isolati. Un uomo di 65 anni e una donna di 65 anni della Rsa Cirene Torri in sabina. Una donna di 25 anni e una donna di 63 anni di Leonessa, cluster già noti e isolati. Una donna di 71 anni residente ad Antrodoco, rientro Sardegna. Totale positivi in provincia di Rieti: 145

Sono 220 i contatti in sorveglianza domiciliare. Sono 15 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare. Si registrano 2 guariti residenti a Cittaducale.

Nelle ultime 24 ore presso il drive-in della Asl di Rieti sono stati eseguiti 116 tamponi nasofaringei.

“Si ricorda a tutti i cittadini della provincia di Rieti, l’ordinanza emanata dalla Regione Lazio, che rende obbligatorio, a partire da domani, sabato 3 ottobre, l’uso della mascherina anche all’aperto e in qualsiasi ora. Esclusi i minori sotto i 6 anni, chi risulta incompatibile con uso mascherine e chi svolge attività motoria. Con l’occasione, torniamo a sensibilizzare tutti i cittadini all’uso corretto delle misure di prevenzione anti Covid-19. Con la mascherina e il lavaggio frequente delle mani, è indispensabile evitare assembramenti: ancora troppi, infatti, i casi in cui si evidenziano situazioni di alta concentrazione di persone in spazi limitati con il manchevole rispetto del distanziamento sociale e dell’uso della mascherina, che sono gli strumenti di prevenzione più importanti per evitare di contrarre il virus", è l'appello della Asl.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.