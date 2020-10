02 ottobre 2020 a

Mare, rubò borsa a una donna nella spiaggia di San Benedetto. Arrestato a Borbona.

Distraendola con futili domande, aveva aperto la cerniera della borsa di una villeggiante presso un noto lido balneare di San Benedetto poi, con professionale destrezza, le aveva sottratto dalla borsa lo smartphone, denaro, documenti e perfino le sigarette.

Prima però di riuscire ad allontanarsi dalla spiaggia, inseguito dai bagnanti e dall’addetto alla sicurezza del lido allertato dalle urla della donna che aveva notato il mal torto, era stato bloccato fino all’arrivo di una pattuglia.

S.F.M. classe 88, di origini romane ma abitante da anni nella provincia di Rieti, responsabile del furto, per quei fatti è oggi, 2 ottobre, finito in manette. I carabinieri della stazione di Borbona infatti lo hanno rintracciato in quel centro e a suo carico hanno applicato l’ordinanza di espiazione di pena a 8 mesi emessa dal Tribunale di Ancona.

