Rieti, la Valle Santa in bicicletta. Pronto il progetto per la pista ciclabile dei santuari

“Come spesso accade, un'opera pubblica può essere realizzata in sinergia tra Provincia e Comune che lavorano insieme per la città”. Il prossimo passo importante, per cui si è tenuta in Provincia, una riunione tecnica, riguarda la partenza a breve dei lavori per la realizzazione della pista ciclabile dei santuari. sono di pochi giorni fa la parole della consigliera provinciale Claudia Chiarinelli. L’opera verrà realizzata dal Settore Lavori Pubblici della Provincia di Rieti con “un investimento iniziale di oltre 500mila euro – spiega il presidente Mariano Calisse - che ci permetteranno di ampliare l’attuale percorso della pista ciclabile cittadina con l'obiettivo di unire i santuari e chiudere l’anello con la ciclovia già esistente”.

I lavori erano stati presentati un anno fa proprio dalla consigliera provinciale Claudia Chiarinelli, dal presidente Mariano Calisse, dal dirigente Sandro Orlando, il responsabile di funzione Marcello Chiarinelli e l’ingegnere Stefano Polsinelli. “Poter lavorare ad un progetto ambizioso in un periodo economicamente difficile è importante e lo faremo grazie ai fondi reperiti”. La Provincia di Rieti chiude così l'anello ciclabile attorno alla Valle Santa avvicinandosi ai santuari francescani con un progetto studiato dal presidente Mariano Calisse, dalla consigliera con delega alle opere pubbliche, Claudia Chiarinelli, dagli ingegneri Sandro Orlando e Stefano Polsinelli, titolare dello studio che ha curato la progettazione definita “un' opera nata per realizzare un'infrastruttura che sia a servizio dei cittadini e nel rispetto dell'ambiente”. Le opere da realizzare vedranno sette nuovi chilometri di pista ciclabile, nuovi punti luce a led lungo il percorso e l’installazione di pensiline per i ciclisti, comprese quelle per bici elettriche; a cui si aggiungerà la segnaletica dei percorsi.

