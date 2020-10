Fara Sabina raccolta rifiuti. Avr ancora in difficoltà: ritardi nel pagamento degli stipendi

Paolo Giomi 02 ottobre 2020 a

a

a

Tra le prime, importanti iniziative da porre in essere, la nuova giunta Cuneo dovrà affrontare pe forza di cose il nodo Avr. Non soltanto per la delicata situazione in cui versa la società che gestisce la raccolta rifiuti – da mesi in amministrazione giudiziaria a seguito di una maxi-inchiesta che ha coinvolto i vertici societari per la gestione dei servizi in Calabria -, ma anche per i continui ritardi nei pagamenti degli stipendi e delle spettanze nei confronti dei dipendenti impegnati nel cantiere. Che ancora una volta, nonostante le rassicurazioni fornite dalla stessa società, si trovano di fronte ad un insostenibile ritardo nella ricezione delle mensilità.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.