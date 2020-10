01 ottobre 2020 a

a

a

Coronavirus, allarme all'alberghiero Costaggini. Interrotte le lezioni.

Sospetti casi positivi tra gli studenti dell'istituto professionale così la dirigenza scolastica ha deciso, in via del tutto precauzionale di sospendere le attività didattiche a partire dal 2 ottobre. Sul sito dell'istituto appare uno scarno avviso firmato dalla dirigente scolastica. "Si comunica che a titolo precauzionale legato all’emergenza sanitaria, a far data da domani 2 ottobre 2020 sono interrotte tutte le attività nel nostro istituto fino a nuova comunicazione". Non si aggiunge altro.

Alla base della decisione ci sarebbero appunti dei sospetti casi di Covid-19. In attesa di ulteriori accertamenti è stato deciso di tenere la scuola chiusa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.