Coronavirus, a Rieti due nuovi positivi. Un altro contagio a Fara in Sabina.

La Asl ha diffuso il bollettino del 1 ottobre. Ci sono 2 nuove persone positive al Covid-19. Si tratta di un uomo di 29 anni residente a Fara in Sabina, cluster già noto e isolato. Un uomo di 73 anni residente a Roma, ricoverato presso l’Unità Malattie Infettive a Rieti.

Sono 223 i contatti in sorveglianza domiciliare, 7 quelli che hanno terminato la quarantena. Totale positivi in provincia di Rieti: 137 Si registrano 4 guariti: 2 ra Casperia, 1 ad Antrodoco, 1 a Rieti. Nelle ultime 24 ore presso il drive-in della Asl di Rieti sono stati eseguiti 152 tamponi nasofaringei.







