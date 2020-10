Rieti, in arrivo 2,5 milioni per il Cammino di Francesco

01 ottobre 2020 a

a

a

Il territorio reatino è pronto ad investire quasi 2 milioni e mezzo di euro sul potenziamento del Cammino di Francesco, Un bel segnale di concretezza nello sviluppo turistico. “Abbiamo lavorato lontano dai riflettori in accordo con gli enti locali del comprensorio della Comunità montana e con la Regione - dice il vice sindaco Daniele Sinibaldi - perché crediamo fortemente che i cammini di fede, e in particolare la Valle Santa, possano rappresentare un valore aggiunto per l’economia di Rieti, oltre a rappresentare un fattore rilevante nella costruzione dell’identità culturale del territorio reatino”. Per tanti anni si è lamentata una scarsa attenzione del settore turistico. Ora c’è una inversione di tendenza? “In realtà le cose sono cambiate già da qualche tempo. Il Comune - continua Sinibaldi - ad esempio, ha già investito e realizzato sia un tratto verso il Santuario de La Foresta che su via Pistignano e l’amministrazione provinciale è tornata a mostrare grande attenzione verso la manutenzione complessiva del Cammino di Francesco. Ma non c’è soltanto questo. E’ importante, a mio avviso, anche il segnale collaborazione che sta arrivando, ormai da tempo, grazie all’Accordo di Programma con una serie di associazioni che vede il Comune di Rieti capofila e il riconoscimento delle istituzioni centrali nei confronti dell’area della Valle Santa”. Quali saranno i prossimi passi e quali i tempi previsti? “I Comuni stanno trasmettendo alla 5° Comunità montana i progetti approvati per la presentazione alla Regione, che dovrà trasferire le risorse già stanziate dal Mibact. Poi si passerà alla fase esecutiva della progettazione e agli affidamenti dei lavori che dovranno essere completati entro il 2021. Completate le opere l’anello della Valle Santa che mette in collegamento i quattro Santuari Francescani di Greccio, Fonte Colombo, La Foresta e Poggio Bustone, assumerà un ruolo ancora più strategico nel posizionamento di questa vallata sul mercato del turismo lento e di prossimità, una bella sfida per il futuro di questa terra”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.