Rieti, giovane di Monterotondo si spara alla testa. Ricoverato in gravissime condizioni al Gemelli

Un giovane di 22 anni è ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato trasportato d`urgenza dopo essersi sparato alla testa alle prime luci dell`alba. L`episodio è accaduto in via Adige, nel pieno centro della cittadina alle porte di Roma. Secondo le prime testimonianze raccolte dai carabinieri, giunti immediatamente sul posto, il ragazzo si sarebbe puntato contro un`arma regolarmente detenuta in casa e solitamente utilizzata per il tiro sportivo, ed avrebbe fatto fuoco, per un motivo ancora da individuare e ora al vaglio dei militari della compagnia di Monterotondo. Soccorso dai volontari del 118, il ragazzo è stato immediatamente trasportato al Gemelli, dove è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva. Le sue condizioni sono gravi.

