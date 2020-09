Coronavirus, positivo alunno della scuola dell'infanzia di Amatrice ma l'istituto non chiude

30 settembre 2020 a

Un alunno che ferquenta la scuola dell'infanzia dell'istituto comprensivo "Marchionne" di Amatrice positivo al Covid-19. E' la stessa dirigenza a rendere noto iltutto attravreso una nota nella quale si specifica che il piccolo non frequenta l'istituto da 4 giorni. Il comunicato è stato concordato con la Asl: "Sono state attivate tutte le procedure previste dai protocolli. È già stato comunicato alla Asl e in particolare alla coordinatrice dell’Equipe AntiCovid19 per le Scuole, dottoressa Morelli, il nome e tutti i riferimenti relativi all’alunno per eventuale tracciamento dei contatti", scrive nel comunicato la dirigente scolastica.

"Considerato che la fattispecie di caso non rientra in quelle che necessitano di provvedimenti specifici nella scuola, in quanto l’alunno non frequentava da 4 giorni l’Istituto, si comunica la circostanza ai soli fini precauzionali. Qualora la Asl comunichi alla scuola la necessità di operare ulteriori interventi, sarete informati tempestivamente. Si raccomanda in ogni caso la massima attenzione nel rispettare le norme di contenimento previste dal protocollo sanitario", si chiude il comunicato.

Anche il Comune sta seguendo la vicenda con estrema attenzione. Sono state numerose le richieste di informazioni pervenute dai genitori preoccupati per quanto sta avvenendo. "Allo stato attuale non sussistono condizioni per provvedimenti di sospensione della attività didattica relativa alla classe della Scuola per l'Infanzia interessata. Tuttavia la situazione è considerata con molta attenzione dalla Asl, dalla Scuola e dal Comune", si legge in una nota pubblicata sui canali sociale dell'ente

