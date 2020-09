Vaccino antinfluenzale. A Rieti in arrivo 43 mila dosi. Obbligo per over 65 e operatori sanitari

30 settembre 2020 a

L’Azienda sanitaria affila le armi contro l’influenza e lancia la campagna “Non lasciarti influenzare, vaccinati!” con 43mila 400 dosi in distribuzione, che saranno gratuite per bambini da 6 mesi a 6 anni, per le persone dai 60 ai 64 anni e per quelle con fragilità. Vista l’emergenza Covid in corso, il vaccino sarà obbligatorio per gli over 65 e il personale sanitario. Rispetto allo scorso anno, la campagna sarà ancora più estesa e anticipata proprio per l’importanza attribuita alla vaccinazione in questo particolare periodo. “Vaccinarsi - dicono dalla direzione della Asl - significherà prevenire l’influenza, ridurre le sue possibili complicanze e contestualmente semplificare le diagnosi e le gestioni di eventuali casi sospetti in caso di febbre o altra sintomatologia riconducibile sia al Covid-19 che all’influenza”. La campagna vaccinale inizierà il primo ottobre e si protrarrà fino al 31 gennaio 2021. In arrivo, nelle case dei reatini, le prime 40mila lettere di invito, mentre sono in corso di distribuzione le prime 43mila 400 dosi di vaccino (13mila 400 in più rispetto all’anno scorso). “La gratuità, l’estensione e l’anticipo della campagna vaccinale - aggiungono - assicurerà la più alta copertura possibile agli over 60 (non più solo agli over 65), in tutte le strutture socio sanitarie e socio assistenziali, tra tutto il personale sanitario e le persone con fragilità. La vaccinazione prevede inoltre la gratuità per le donne in gravidanza, oltre che per le categorie ad alto rischio di tutte le età (pazienti con fragilità, forze dell’ordine, donatori di sangue). Quest’anno il virus influenzale circolerà contemporaneamente al Sars-CoV-2 e questo rende la vaccinazione contro l’influenza ancora più importante; per questo è stata resa obbligatoria per tutti i cittadini dai 65 anni di età e per gli operatori sanitari, oltre ad assicurarla gratuitamente come in passato. Inoltre è fortemente raccomandata e gratuita anche la vaccinazione anti-pneumococcica, utile a prevenire le polmoniti batteriche”. Per vaccinarsi bisognerà rivolgersi al proprio medico di famiglia o al pediatra di libera scelta, ma anche al centro Asl Rieti di vaccinazione adulti di viale Matteucci (0746/278614) o infantile di via del Terminillo, 42 (0746/279420) o ancora presso il distretto Asl Rieti Salario Mirtense (0765/448202).

