Simona Ruggeri 30 settembre 2020 a

Magliano Sabina, il bilancio di previsione in Consiglio comunale per l'approvazione.

È prevista per questa sera, 30 settembre, alle 18 la seduta del Consiglio comunale che si svolgerà, a porte aperte e con tutte le misure anti Covid, a Palazzo Vannicelli. Nove i punti all’ordine del giorno, il più importante dei quali sarà l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2020/2022. Tra gli argomenti in discussione e da approvare ci sono la determinazione delle aliquote Imu per l’anno 2020; l’approvazione del regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (Tari); l’approvazione del piano finanziario, delle scadenze e delle tariffe sempre del servizio rifiuti. Inoltre ci sarà da analizzare la presa d’atto del bilancio dell’Azienda Municipalizzata Sabina per il 2019 e la conferma dell’aliquota dell’addizionale Irpef 2020. L’ultimo punto sarà la proposta, a firma della minoranza, per l’istituzione di una nuova commissione speciale d’inchiesta.

