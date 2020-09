29 settembre 2020 a

Coronavirus, tregua a Rieti. Nessun nuovo contagiato, 173 in quarantena

La Asl ha diramato il bollettino sanitario del 29 settembre relativo all'emergenza coronavirus.. Nelle ultime 24 non si registrano nuovi contagi nel territorio provinciale, mentre c'è un guarito residente nel capoluogo. Dunque il totale degli attualmente positivi passa a 135. Sono 173 le persone in sorveglianza domiciliare, in 38 hanno terminato invece il periodo della quarantena. senza problemi.

La Asl continua a tenere alta l'attenzione, visti anche i contagi delle ultime settimane. Infatti nelle ultime 24 ore presso il drive-in della Asl di Rieti sono stati eseguiti 141 tamponi nasofaringei.







