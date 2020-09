Monteleone Sabino, una piazza tutta nuova per Ginestra. Il sindaco la inaugura con la banda

Tania Belli 29 settembre 2020 a

a

a

Tanto tempo una comunità è rimasta in attesa che il simbolo del paese tornasse a nuova vita e, finalmente, in una domenica di festa di settembre il sogno s'è avverato. Ovvero, è stata inaugurata a Ginestra, frazione di Monteleone, Piazza Brancaleoni. A renderlo noto è stato il primo cittadino, Angelo Paolo Marcari, che, tagliando il nastro, ha precisato come "l'opera si è potuta realizzare investendo un finanziamento della Regione Lazio, vinto con un progetto presentato lo scorso anno".

I lavori hanno riguardato il fondo della piazza, ripavimentato, e l'illuminazione, con la dotazione di un nuovo impianto a led" La finalità dell'intervento, ha tenuto ad evidenziare Marcari, è stata quella "di far tornare tale importante spazio ad essere un luogo di aggregazione per Ginestra. Come amministrazione speriamo di aver fatto un buon lavoro e di aver riconsegnato ai cittadini un luogo di cui andare fieri". Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte il consigliere regionale Fabio Refrigeri che, sottolinea sempre Marcari, "ringrazio per aver speso parole di apprezzamento nei confronti dei nostri territori", e la banda musicale di Ginestra, che ha allietato il pomeriggio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.