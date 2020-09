Rieti, il colonnello Sorrentino lascia la guida del comando provinciale dei carabinieri

27 settembre 2020 a

a

a

Cambio al vertice del comando carabinieri di Rieti. Domani, lunedì 28 settrembre, il comandante, Colonnello Simone Sorrentino, lascerà l'incarico che ha retto dai primi giorni del mese di ottobre del 2016. L’Ufficiale, è stato, infatti, destinato ad altro prestigioso incarico, quale Capo di Stato Maggiore della Legione Carabinieri Friuli - Venezia Giulia ad Udine. Nel saluto di commiato, tenuto alla presenza di una rappresentanza dei Carabinieri del Comando provinciale, il colonnello Sorrentino ha rinnovato il ringraziamento ai presenti e, più in generale, a tutti i militari delle 3 compagnie e delle 34 stazioni dipendenti, per l’impegno quotidianamente profuso nell’attività istituzionale. Avendo assunto il comando a Rieti dopo pochi giorni dal tragico evento sismico che ha interessato la Provincia, ha voluto sottolineare, poi, lo straordinario contributo fornito da tutte le componenti del Comando provinciale in favore delle popolazioni colpite dal terremoto. Non è mancato, infine, un riferimento al peculiare momento passato dall’Arma nello sforzo compiuto per contrastare l’emergenza epidemiologica in atto. A succedergli nell’incarico sarà il colonnello Bruno Belllini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.