Opere, nuovo polo scolastico da 10 milioni alle Porrara. Il progetto

Con la nuova urbanizzazione delle Porrara nasceranno un polmone verde a ridosso della città ed un nuovo polo scolastico da 10 milioni di euro. Questa la volontà dell’amministrazione del capoluogo espressa dall’assessore Antonio Emili a margine di un incontro con gli ordini tecnici-professionali coinvolti nel piano quadro che cambierà il profilo di quel quadrante cittadino. Un confronto definito proficuo “circa le finalità dell'iniziativa con la quale s'intende dare finalmente attuazione al Piano regolatore generale del Comune di Rieti, che subordina all’approvazione del Piano quadro la facoltà dei cittadini di realizzare i loro programmi costruttivi”. Continua dunque il cammino verso un nuovo assetto che, accanto all’attesa facoltà per i numerosi proprietari dei terreni coinvolti di edificare, darà alla città la disponibilità del 60% dell’intera superficie da utilizzare per finalità pubbliche. Per comprendere la questione è utile sapere che una volta che i privati proprietari dei terreni oggetto di urbanizzazione formuleranno i loro progetti, dovranno cedere parte di queste superfici (60%) all’amministrazione comunale, come conferma l’assessore: “Il Comune si troverà ad essere proprietario di una vasta porzione di quel comprensorio”. Per ottimizzare l’uso pubblico dell’area che diverrà pubblica si è scelto che le varie porzioni cedute non restino frammentate, ma vadano a costituire un unicum, per il quale l’amministrazione ha previsto due finalità: un polmone verde, “anche a memoria della vocazione tradizionale di quelle terre”, e un nuovo polo scolastico. Per la realizzazione di questo complesso dedicato alla formazione la volontà è quella di accedere a un finanziamento di 10 milioni di euro già ottenuto da parte del commissario al Sisma, ma al momento finalizzato all’adeguamento sismico del complesso della scuola Sacchetti Sassetti; a questo fine nel 2018 è stata chiesta una rimodulazione del finanziamento. Al momento ancora non si è avuta risposta a questa richiesta, ma Emili si dice fiducioso. A spingere per tale soluzione anche valutazioni sulla “natura dell’edificio della Sassetti, edificio del 1200 e che proprio per questo si presta più ad assolvere a una funzione monumentale, piuttosto che scolastica”.

