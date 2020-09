Passo Corese parcheggi a pagamento alla stazione. Marinangeli insorge, ma il progetto è di due anni fa

Paolo Giomi 27 settembre 2020 a

Se si assistesse a una partita di calcio sarebbe il più classico degli autogol quello segnato a tempo scaduto – ovvero dopo il risultato elettorale – dall’associazione “Noi Fara”, che ha sostenuto il candidato sindaco Marco Marinangeli e di cui fa parte l’ex sindaco Davide Basilicata. Prendendo a spunto l’articolo pubblicato nei giorni scorsi dal Corriere di Rieti sul bando appena pubblicato dal Comune di Montelibretti per realizzare il parcheggio a pagamento in parte dell’area di sosta della stazione ferroviaria di Passo Corese, il gruppo “Noi Fara” si prodiga in un incredibile atto d’accusa verso il neosindaco Roberta Cuneo, al quale si chiedono “risposte immediate” rispetto alla situazione, che viene considerata “estremamente grave” dal momento che “non esiste alcuna convenzione scritta tra i due Comuni in cui si accettava tale eventualità”.

Ora, considerando il fatto che l’area su cui sorgerà il parcheggio insiste di fatto sul territorio del Comune di Montelibretti, il quale, dal punto di vista istituzionale, non ha alcun obbligo nei confronti di Fara Sabina, a far sorridere, davvero, è il fatto che il Corriere di Rieti anticipò la notizia, con tanto di dati e numeri, a metà del 2018, quando gli stessi vertici dell’associazione “Noi Fara” erano sindaco e assessore ai trasporti dello stesso Municipio, e che quindi avrebbero dovuto essere a conoscenza di quanto stava accadendo, quanto meno per poter chiedere, sempre per cortesia istituzionale, la tanto decantata “convenzione”. Allora si scelse di non proferire parola a riguardo, ritornando però a bomba sull’argomento solo due anni dopo, in piena (o quasi) campagna elettorale. Senza contare che il sindaco Cuneo, insediato da appena 4 giorni, ha già contattato il collega di Montelibretti, Luca Branciani, per chiedere un incontro sulla vicenda. Incontro solo conoscitivo, dal momento che ormai il piano è praticamente concluso.

