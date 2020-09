26 settembre 2020 a

Coronavirus, morta anziana di 74 anni nella Rsa di Torri in Sabina. Altri sei positivi a Rieti

La Asl di Rieti ha diffuso il bollettino sanitario del 26 settembre relativo all'emergenza coronavirus. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 6 nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Si tratta di un uomo di 41 anni, residente a Rieti, cluster nuovo. Un uomo di 61 anni, una donna di 67 anni, un uomo di 52 anni di Rieti, cluster già noti e isolati. Una donna di 83 anni residente a Configni, cluster già noto e isolato. Un uomo di 37 anni di Amatrice, cluster nuovo. Si registra un decesso: una donna di 74 anni, affetta da polipatologie nella Rsa di Torri in Sabina.



Sono 305 le persone in sorveglianza domiciliare, sintomatici 51. In 113 hanno concluso il periodo della quarantena. Si registrano 7 guariti: 5 sono residente/domiciliati a Rieti, 1 a Cittaducale. 1 a Greccio. Totale positivi in provincia di Rieti: 123



Nelle ultime 24 ore presso il drive-in della Asl di Rieti sono stati eseguiti 154 tamponi nasofaringei.



