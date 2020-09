Installato il Postamat a Sant'Elpidio

25 settembre 2020 a

a

a

Installato lo sportello automatico Postamat a Sant’Elpidio. Anche se lentamente, rispetto alle esigenze dei territori montani dove stanno chiudendo sportelli bancari, con riduzione degli orari in quelli rimasti, prosegue il programma di interventi di Poste Italiane dedicati ai piccoli Comuni preannunciato ai “Sindaci d’Italia” due anni fa e ribadito in un secondo incontro a Roma nell’ottobre 2019. Con la collaborazione di Anci e Uncem,

Il piano di Poste italiane comprende anche l’avvio di programmi di educazione finanziaria e digitale; Pos in comodato gratuito ai Comuni per i servizi di pagamento digitale; l’uso di mezzi “green” per il recapito della posta; l’installazione di locker nei Comuni privi di ufficio postale, per semplificare le operazioni di consegna dei pacchi e pagamento dei bollettini; l’installazione di cassette postali smart a tecnologia digitale; l’attivazione di servizi di informazione per i cittadini.

Ciò fa ben sperare che vengano presto accolte anche le richieste del sindaco di Fiamignano, Carmine Rinaldi, che, dopo la chiusura dell’agenzia Unicredit di Santa Lucia, ha proposto l’attivazione di un Atm Postamat.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.