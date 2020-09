25 settembre 2020 a

a

a

Rieti, dissequestrato il complesso delle Officine Varrone e revocato il provvedimento di ripristino dei luoghi. La notizia è finalmente arrivata nel pomeriggio di ieri dalla seconda sezione della Corte di appello di Roma. Dopo sei anni - San Giorgio era sotto sequestro dal febbraio 2014 - una “bellissima notizia per la città e per la Fondazione Varrone” ha commentato a caldo il presidente Antonio D’Onofrio.

Revocata la misura cautelare del sequestro e disposta la restituzione degli immobili alla Fondazione Varrone, compresi il complesso della biblioteca e quello delle aulette. E' stata inoltre revocata la riduzione in pristino degli immobili, disposta dalla sentenza di primo grado del tribunale di Rieti.

La Corte d’appello ha inoltre disposto il non luogo a procedere per l’ex presidente della Fondazione, Innocenzo de Sanctis, l’ingegnere Andrea Cecilia e il titolare dell’impresa costruttrice, Mario Ferretti, per i reati di natura edilizia per l’intervenuta sanatoria e ha assolto dal reato di falso lo stesso Cecilia e il funzionario del Genio Civile, Giuliano Turchetti, perché il fatto non sussiste.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.