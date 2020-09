Amatrice, affidati i lavori per l'ospedale Grifoni: durata prevista due anni

25 settembre 2020 a

a

a

Sono stati aggiudicati i lavori per la ricostruzione dell'ospedale Grifoni di Amatrice. Procediamo dunque con la tabella di marcia annunciata per realizzare anche questa importante struttura, che potrà essere punto di riferimento per i servizi sanitari dei cittadini dell'area del cratere e dell'area interna reatina”. L’annuncio arriva dall’assessore regionale alle Politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino.

Secondo il progetto, il presidio ospedaliero è posizionato lungo la via di accesso principale al paese, è dotato dei più elevati standard di qualità e innovazioni tecnologiche, è provvisto di isolatori sismici alla base e avrà una dotazione di software importante che riguarda la telemedicina.

“L’avvio dei lavori sarà immediato - aggiunge l’assessore Di Berardino -, previsto già nei prossimi giorni, e la durata degli stessi è di due anni. Tra pochi giorni procederemo anche a un sopralluogo per visitare l'area del cantiere”. La rinascita dell’ospedale amatriciano segna un importante punto a favore del progetto di ricostruzione della cittadina distrutta dal terremoto di quattro anni fa.



