Roberta Cuneo premiata dagli elettori del centro storico e delle frazioni

Primo sindaco donna nella storia di Fara Sabina, primo sindaco leghista (anche se, a livello tempistico, la sua elezione è arrivata dopo quella, a Poggio Bustone, di Rovero Mostarda, sostenuto dal Carroccio) della provincia di Rieti. Roberta Cuneo, fresca fresca di trionfo elettorale, parte dai ringraziamenti in un’intervista al Corriere di Rieti.

“Alla squadra, tutta, dai candidati allo staff, dal comitato elettorale a chi ci ha sostenuto credendo nel nostro progetto. Voglio ringraziare tutti per lo straordinario risultato che abbiamo ottenuto e che testimonia la serietà del nostro progetto”.

Roberta Cuneo in lotta voto a voto con Vincenzo Mazzeo nei seggi di Passo Corese, e trionfatrice nelle frazioni, soprattutto quelle della parte alta del Comune. Un risultato importante, ma anche una grande responsabilità, ora, verso quei territori troppo spesso dimenticati.

"Sapevamo che a Passo Corese, dal punto di vista elettorale, avremmo dovuto reggere il confronto con la lista di Mazzeo che proprio in quella frazione schierava i suoi candidati più forti, e anche contro Basilicata che comunque ha raccolto la quasi totalità del suo consenso nei seggi coresini. Il risultato della parte alta e delle frazioni in generale mi inorgoglisce, perché premia anche la presenza di candidati che da anni lavorano per quei territori, a stretto contatto con la gente”.

