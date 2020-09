Treni bimodali, i tempi si allungano

24 settembre 2020 a

Il sindaco di Rieti Antonio Cicchetti riconsegna la delega ai Trasporti al consigliere Moreno Imperatori e si torma a parlare di eliminazione dei passaggi a livello, del sottopasso in viale Maraini e di altri progetti, tra cui l’arrivo dei treni bimodali che potrebbe cambiare il volto del capoluogo.

Tra le opere per le quali la progettazione è più vicina dall’essere ultimata c’è l’eliminazione dei quattro passaggi a livello nelle frazioni di Sant’Elia e Poggio Fidoni. Per gli altri, come quelli in viale Maraini, via Angelo Maria Ricci e a Valle Oracola sono in corso gli studi.

Ma l'opera più attesa, quella che potrebbe segnare una svolta per la città, è il collegamento ferroviario veloce con Roma, per cui si sta lavorando anche per un parcheggio di scambio in prossimità della stazione, e l’arrivo dei treni bimodali,con possibilità cioè di alimentazione elettrica tramite linea aerea e generatori diesel di bordo. Spiega il consigliere Impetatori: “I treni (che collegheranno Rieti con Roma via Terni) sono in produzione, inoltre giungono voci affidabili secondo cui verrà presto ammodernato il percorso tra Rieti e Terni, riducendo il tempo di percorrenza a un’ora e 8 minuti. Questo potrebbe portare nel medio-lungo periodo a Rieti decine di migliaia di nuovi abitanti, dando una vigorosa spinta allo sviluppo socio - economico della città”. La consegna di tre bimodali era prevista a primavera scorsa, ma la consegna è slittata e i tempi sono ancora incerti.

