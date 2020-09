Fara Sabina elezioni comunali. Cipriani: "Le eventuali dimissioni saranno mia scelta. Niente pressioni da Mazzeo"

Paolo Giomi 22 settembre 2020 a

“Non ho ricevuto alcuna pressione da Vincenzo Mazzeo, l’ipotesi di eventuali dimissioni da parte mia, qualora la cosa andasse in questo senso, è una valutazione che nasce sotto un profilo prettamente personale, e non da una pressione politica, che non c’è stata e non credo ci sarà”. E’ quanto dichiara al Corriere di Rieti Franco Cipriani, il primo degli eletti nella lista “Fara Merita” a sostegno del candidato sindaco Vincenzo Mazzeo, commentando la notizia di imminenti dimissioni “quasi in-blocco” di due dei tre eletti in consiglio comunale nel principale gruppo di opposizione, del quale farebbe parte anche lo stesso Mazzeo. Secondo Cipriani, che non smentisce in alcun modo né l’ipotesi di sue dimissioni, né quelle della candidata Lara Scipioni, seconda degli eletti, la sua decisione sarebbe in valutazione mossa da motivazioni personali e non su “spinta” di Vincenzo Mazzeo. “Il quale, anzi - chiosa Cipriani - mi avrebbe esortato a restare”. Ciò nulla toglie al piano, anticipato dal Corriere di Rieti, di Articolo 1 di rivoluzionare l’attuale compagine di opposizione in consiglio comunale.



