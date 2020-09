22 settembre 2020 a

Montebuono, elezioni comunali. Finisce in pareggio: sarà ballottaggio tra Mariella Mariani e Claudio Antonelli.

Clamoroso a Montebuono. Se nelle precedenti elezioni tutto era finito con un semplice conteggio delle schede che decretò la vittoria di Fausto Morganti per prenderne l'eredità non è bastato votare una volta. Infatti si è concluso con un clamoroso pareggio tra Mariella Mariani (lista progetto per Montebuono) e Claudio Antonelli (Insieme nel futuro). Hanno conquistato 254 voti a testa, staccando il terzo candidato Marco De Angeli (L'altra Italia) fermo a 14 voti. Dunque per decretare chi sarà il sindaco di Montebuono ci sarà il ballottaggio il 4 ottobre.

