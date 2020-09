22 settembre 2020 a

a

a

Coronavirus: a Rieti 14 nuovi casi, 13 sono legati alla Rsa di torri in Sabina.



All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore, si legge nel bollettino diramato dalla Asl di Rieti - si registrano 14 nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Si tratta di 11 ospiti e 2 operatori della RSA di Torri in Sabina, cluster già noti e isolati. Una donna di 42 anni residente a Rieti, cluster già noto e isolato.

Proseguono le indagini epidemiologiche e le ispezioni da parte del personale sanitario del Servizio di Igiene pubblica aziendale per le verifiche del caso presso la suddetta Struttura e le altre Strutture socio sanitarie e socio assistenziali della provincia di Rieti.

Sono 393 le persone in sorveglianza domiciliare, tra loro 44 sintomatici; 21 le persone che hanno concluso il periodo di quarantena.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.