Fara Sabina elezioni comunali. I risultati definitivi: Cuneo sindaco. Basilicata resta fuori dal Consiglio

Paolo Giomi 22 settembre 2020 a

a

a

A conti fatti è stata una vittoria schiacciante quella di Roberta Cuneo, primo sindaco donna nella storia del Comune di Fara in Sabina, spinta alla vittoria da una lista di candidati che, soprattutto nelle frazioni, hanno fatto il vuoto rispetto alla concorrenza. 3113 voti per la lista sostenuta dai partiti di centrodestra, contro i 2249 voti di Vincenzo Mazzeo e della lista “Fara Merita”, lasciata indietro di 864 voti.

x 1 / 5

Tanti, tantissimi, considerando quella che è stata la campagna elettorale, soprattutto nei toni. Non pervenuta la lista di Marco Marinangeli, fermatasi a 1185 voti, segno che il tanto atteso “effetto Basilicata” non c’è stato. Anzi. Numericamente parlando è un ultimo posto che non sa affatto ci sconfitta quello di Daniela Simonetti, che con il suo Ponte si ferma a quota 929 voti. Nella composizione del futuro consiglio il dato clamoroso è sicuramente l’estromissione dalla futura assise dell’ex sindaco Davide Basilicata, che certifica così il suo totale fallimento politico.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.