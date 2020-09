Paolo Giomi 22 settembre 2020 a

Fara Sabina elezioni comunali, Cuneo verso il trionfo. Le prime parole: "Ringrazio la squadra".

Roberta Cuneo a capo della lista Uniti per Fara veleggia verso il trinofo. Le operazioni di spoglio si sono concluse in 8 sezioni su 13 e la candidata del centrodestra è al 43,30%. Queste le prime parole della sindaca in pectore: “Aspettiamo ancora ufficialità siamo in buon trend stiamo attendendo la chiusura dei seggi ringrazio la squadra soprattutto che è stato fortissima tutti coloro che hanno creduto al progetto e programma futuro".

Con otto sezioni scrutinate Mazzeo è al 29,16%,, Marinangeli al 15,8% e Simonetti all'11,75%.

