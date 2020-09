Paolo Giomi 22 settembre 2020 a

Fara Sabina elezioni comunali, Mazzeo chiama Cuneo per complimentarsi. Uniti per Fara verso il trionfo.

Sembra ormai certo il trionfo della candidata del centrodestra. L'unico candidato veramente in corsa durante lo spoglio, Vincenzo Mazzeo di Fara Merita, da quanto si apprende avrebbe chiamato Roberta Cuneo per complimentarsi. I dati ufficiali, 5 sezioni su 13, attestano la candidata di uniti per Fara al 44,55, Mazzeo al 28, più staccati Marinangeli e Simonetti. I dati che stanno arrivando dai seggi confermano questa tendenza dunque Roberta Cuneo viaggia spedita verso la poltrona da sindaco. Il centrodestra è già in festa

