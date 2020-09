Castelnuovo di Farfa elezioni comunali, Luca Zonetti confermato. La proclamazione | VIDEO

22 settembre 2020 a

Castelnuovo di Farfa elezioni comunali, Luca Zonetti confermato. La proclamazione.

Luca Zonetti concede il bis. Il sindaco uscente di Castelnuovo di Farfa aveva solo il quorum come avversario. Infatti la sua lista è stata l'unica che si è presentata alle elezioni. Sono andati al voto in 549 e in 502 hanno messo la croce sulla lista del sindaco uscente che dunque resterà in carica per altri 5 anni.



Funzionario dell'Ater e storico portiere delle formazioni dilettantistiche negli anni passati da tempo Zonetti è diventato uno dei sindaci più influenti dell'area. Dopo lo spoglio c'è stata la proclamazione da parte del presidente del seggio elettorale.

