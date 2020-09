Fara Sabina elezioni comunali. Roberta Cuneo consolida vantaggio. Testa a testa con Mazzeo a Passo Corese, crolla Marinangeli

Paolo Giomi 22 settembre 2020 a

A scrutinio ancora in corso (la forbice delle schede conteggiate si aggira attorno al 50%) la candidata sindaco di “Uniti per Fara”, Roberta Cuneo, sembra consolidare il vantaggio acquisito già dalle prime ore del mattino, con un vantaggio che, al momento, supererebbe i 500 voti di scarto sul candidato sindaco di “Fara Merita”, Vincenzo Mazzeo. Secondo dato ufficiosi raccolti tra i vari seggi la Cuneo avrebbe superato già i 2mila voti di lista, contro i mille e 300 di Mazzeo, che comunque tiene nelle 5 sezioni di Passo Corese, dove è in corso un autentico testa a testa tra i due candidati. Più staccate le altre due liste, con “Il Ponte” di Daniela Simonetti che si contende la terza piazza con Marco Marinangeli. Che, a questo punto, si accingerebbe ad assistere ad un’autentica debacle elettorale. Seguiranno aggiornamenti

