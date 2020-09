Marcetelli elezioni comunali, Daniele Raimondi confermato sindaco. I risultati

22 settembre 2020 a

Marcetelli elezioni comunali, Daniele Raimondi confermato sindaco.

Primo verdetto definitivo per la tornata elettorale delle comunali nel Reatino. Arriva dal comune di Marcetelli, il più piccolo del Lazio, dove il sindaco uscente Daniele Raimondi è stato confermato. La sua lista (Il Ponte) ha preso 37 voti (57,81%). Staccati gli altri quattro candidati. Alfredo Dionisi (Marcetelli mi sta a cuore) ha preso 12 voti (23,44%), Tamara Valentini (Versante Destro) 12 (18.75%). Nessun voto per Marco Di Nino (Cambia con Noi) e Giuliana Rainaldi (Italia dei diritti). Sette seggi in consiglio vanno dunque alla lista Il Ponte, 2 a Marcetelli mi sta a cuore, 1 a Versante Destro.

