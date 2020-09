Paolo Giomi 22 settembre 2020 a

Fara Sabina elezioni comunali, iniziato lo spoglio: avvio a favore di Roberta Cuneo.

E’ iniziato lo spoglio delle schede per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale di Fara in Sabina. Dai primi risultati, stimati in una forbice molto bassa di preferenze (poco più dell’1%), l’avvio dello scrutinio è a favore della candidata sindaco Roberta Cuneo e della lista “Uniti per Fara”, che si attesterebbero al comando, seppure di misura, in gran parte delle sezioni. Staccati, di poco, sia il candidato Vincenzo Mazzeo, sia il candidato Marco Marinangeli. Più indietro la candidata Daniela Simonetti de “Il Ponte”, che però sta registrando un risultato più che buono nel seggio numero 1, quello di Fara Sabina capoluogo.

SEGUONO AGGIORNAMENTI



