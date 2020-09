Scuola, gli alunni della primaria Montessori fanno il loro ingresso nell'istituto Guglielmo Marconi

22 settembre 2020 a

Mercoledì 23 settembre faranno il loro ingresso, presso la scuola Guglielmo Marconi, i primi alunni della Primaria Montessori. Quello Montessoriano è un progetto educativo che anche nel tessuto culturale e sociale reatino sta conquistando sempre più consensi. Grazie alla sensibilità di molti genitori, insegnanti formati (o attualmente in formazione), della dirigente scolastica Mirella Galluzzi, al sostegno del Comune di Rieti e all'intervento della Fondazione Varrone, oltre alla Primaria ad indirizzo Montessori, la Casa del Bambino (infanzia Montessori) avrà quest'anno ben due sedi (istituto Don Giussani e Marini) visto il numero degli iscritti più che triplicato. Per condividere questo traguardo, e in occasione delle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita di Maria Montessori, sabato 10 ottobre la scuola Primaria Montessori aprirà le sue porte, nel rispetto delle regole di prevenzione anti-Covid, per mostrare l'arredamento e il materiale didattico e scientifico acquistato grazie al generoso contributo della Fondazione Varrone. Saranno previsti momenti formativi e di condivisione alla presenza dei rappresentanti dell'opera Nazionale Montessori, del Comune, della Fondazione Varrone e della Istituto Comprensivo Marconi- Sacchetti.

