Rieti, il Terminillo resta senza bancomat. Spento l'unico sportello automatico

Spento l’unico bancomat di Terminillo. La decisione era stata presa e la data era fissata per il 31 dicembre 2019, poi sono passati i mesi, forse il Coronavirus che ha rallentato tutto ha rallentato anche questa chiusura o forse c’è stata una qualche attenzione per la stagione turistica estiva che, si può dire, si è rivelata migliore delle aspettative. Fatto sta che a quella che pareva una minaccia forse non ci pensava più nessuno. Invece nella mattinata di lunedì 21 setembre con poche operazioni è stato posto fuori servizio dal personale incaricato da Intesa San Paolo l’unico bancomat a servizio di una delle stazioni turistiche più importanti dell’Appennino, ma non solo, a servizio di una piccola comunità ostinata che su quel monte continua a vivere. Che lo smantellamento non fosse una storia campata in aria lo aveva confermato lo stesso Carlo Cingolani, proprietario dell’immobile che ospita il congegno circa un anno fa, confermando che si prefigurava la chiusura del contratto d’affitto per il 31 dicembre 2019. La speranza di questi mesi era forse anche legata a qualche intervento politico in grado di far dissuadere l’istituto bancario dai propri intenti, intervento in vero non solo auspicato ma anche promesso ai tempi dal vice sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi.

Ora, in vista di una nuova stagione invernale piena di incognite se ne aggiunge un’altra, dove preleveranno il contante necessario i turisti?

Quindi Terminillo senza più l’unico punto bancomat e ora parlare di rilancio della montagna si fa molto più duro. I numeri della scorsa estate avevano fatto sperare un po’ tutti in una inversione di tendenza. Tanti turisti, pienone nei locali e seconde case sold out. Ma evidentemente tutto questo, alla luce di questa decisione dell’istituto San Paolo è servito a poco se non a nulla.

