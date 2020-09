Scuola, a Fiano la preside tiene chiusa la scuola inaugurata dal ministro Azzolina. Protestano i genitori

Paolo Giomi 22 settembre 2020 a

Circa 200 persone hanno manifestato, lunedì 21 settembre, di fronte alla sede della dirigenza scolastica dell’istituto comprensivo di Fiano Romano, in via Montessori, per protestare contro la decisione unilaterale della dirigente scolastica di posticipare ulteriormente l’avvio delle attività didattiche dal 21, ieri, al 24 settembre. Una decisione che va in netta contrapposizione con l’ordinanza del sindaco Ottorino Ferilli, che preso atto dell’impossibilità – peraltro manifestata dalla stessa dirigente scolastica – di riaprire la scuola il 14 settembre aveva fissato proprio al 21 il suono della prima campanella. Così però, non è stato, e alle continue richieste di confronto e chiarimento da parte dei rappresentanti dei genitori, la direzione didattica sembrerebbe aver chiuso ogni porta al dialogo. E anche ieri, seppure richiesta di fronte al cancello della scuola, la dirigente non si è palesata, nonostante tra i manifestanti fossero presenti i massimi esponenti dell’amministrazione comunale, dal sindaco Ferilli al suo vice, nonché assessore con delega all’istruzione, Davide Santonastaso. Ed è proprio il numero due della giunta fianese a ribadire, megafono alla mano, che “Il Comune è pronto a far valere le proprie ragioni anche in sede legale, perché quello a cui stiamo assistendo è una palese violazione”. “Quella che sto vivendo è una giornata triste – commenta amareggiato il primo cittadino di Fiano Romano, Ottorino Ferilli – appena una settimana fa inauguravamo il nuovo plesso scolastico di via Giustiniani, e ora, a distanza di pochi giorni, mi trovo qui ad assistere alla mancata riapertura della scuola, atto che contravviene alle leggi, in quanto la Regione ha calendarizzato la riapertura al 14 settembre, dando mandato ai sindaci di poter posticipare questa stessa riapertura per motivi legati all’emergenza sanitaria. Io ho ricevuto una lettera della dirigente scolastica nella quale mi si chiedeva di posticipare la riapertura delle scuole senza una data; non rilevando motivi di particolare criticità ho disposto, con ordinanza, il posticipo al 21 settembre”. Sulla vicenda l’intervento dell’assessore regionale Claudio Di Berardino: “Sulla mancata riapertura della scuola di Fiano Romano che sta causando disagi intervenga il ministro”.

