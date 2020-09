Castelnuovo di Farfa elezioni comunali, l'unico candidato Luca Zonetti supera lo scoglio del quorum

Tania Belli 22 settembre 2020 a

A Castelnuovo di Farfa, in queste peculiari elezioni 2020, anno che non passerà di certo inosservato nella storia, l'ostacolo maggiore che si prospettava dinanzi al futuro del piccolo borgo è stato superato; ovvero, è stato scacciato via lo spettro del commissario prefettizio, che sarebbe stato nominato dal Prefetto di Rieti qualora la metà più 1 degli aventi diritto al voto a Castelnuovo non si fosse presentato alle urne; ciò, in quanto nell'agone elettorale è scesa in campo una sola lista “Insieme per Castelnuovo”, capitanata dal sindaco uscente Luca Zonetti. Infatti, alle ore 15 di lunedì 21 settembre, degli 818 castelnuovesi iscritti nelle liste elettorali, hanno scelto di recarsi al seggio per le comunali in 549, pari al 64,51 % del totale, valicando la fatidica e temuta soglia del 50% più 1 (pur se in lieve ribasso rispetto alle ultime consultazioni, che avevano registrato il 79,29%); dunque, Luca Zonetti ha vinto la sua sfida col quorum. Tuttavia, la vittoria per Zonetti non è ancora certa al 100%, poiché è chiamato ad affrontare una seconda sfida, in quanto, come dispone la legge, al fine di scongiurare il commissariamento è necessario soddisfare un secondo requisito, vale a dire che la metà più uno dei votanti abbia espresso la propria preferenza a favore della lista numero 1. Comunque, Zonetti si è detto “fiducioso, in quanto sarebbe improbabile, quasi impensabile che, pur andando alle urne, i miei concittadini non avessero espresso il voto”; a prescindere da come andrà il secondo tempo, Zonetti incassa “con soddisfazione e gioia il risultato favorevole”.

